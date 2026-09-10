Verónica Castro reprende a su hermano "El Güero" Castro

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- La aparición de Verónica Castro con oxígeno en la reciente fiesta de graduación de su hijo Cristian, desató dudas sobre la salud de la actriz de 73 años. Cuando la prensa le preguntó a su hijo Cristian, el cantante, para quitarse a la prensa de encima, dijo desconocer por completo la situación, sin embargo, el hermano de la actriz, José Alberto "El Güero" Castro, hizo un comentario que a Verónica no le gustó.

Uso de oxígeno de Verónica Castro y reacción familiar

El productor de telenovelas fue cuestionado por la salud de su hermana y de su uso de oxígeno, a lo que respondió que no era algo grave, y que eso se debía a que fumó mucho en el pasado.

"Tiene que estar usándolo, es lo malo de fumar, ¡no fumen por favor!", advirtió.

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Días después, en la presentación de la telenovela "Tierra de amor y coraje", la cual protagoniza su hija Sofía Castro, confesó que, en una llamada con la Vero, ella lo regañó por su declaración y le preguntó por qué había dicho eso.

"Está usando oxígeno sí, porque ya hay una deficiencia de pulmones; el otro día me regaña porque digo 'por fumar'... '¡no digas que fue por fumar!', y le digo: '¿entonces por qué fue?'".

Reconocimiento y apoyo familiar

"El Güero" remató diciendo:

"¿Qué pudo decir?, yo hablo desde mi experiencia".

Dijo que esperaba que hubiera una Verónica Castro por muchos años más, y reconoció el talento, la capacidad, el gran corazón, el carisma y la identidad que su hermana tiene con la audiencia.

Castro admitió que gracias a su hermana Verónica está donde está, y que es a ella a quien le ha aprendido muchas cosas sobre este negocio.

"Si yo estoy aquí se lo debo a ella, si yo aprendí muchas cosas de este negocio se lo debo a Verónica, aprender de alguien como ella, el temple, carácter, profesionalismo, su trabajo, su presencia, para mí es un orgullo", dijo.