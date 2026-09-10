Protestan otra vez por Fermín; acusan que policías siguen en funciones

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CIUDAD VALLES. Habitantes de Picholco volvieron a manifestarse la tarde de este jueves en la carretera México-Laredo, al denunciar que los policías municipales de Matlapa señalados por la presunta agresión contra Fermín Isabel Antonio continúan trabajando y que los apoyos prometidos a su familia no han llegado.

Alrededor de las seis de la tarde, pobladores se concentraron en el ramal de acceso al ejido, perteneciente a Axtla de Terrazas, donde mostraron cartulinas para exigir justicia y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados cuatro días antes.

La nueva protesta ocurrió después de que, según los inconformes, el Ayuntamiento de Matlapa no concretó la separación de los agentes involucrados ni brindó la ayuda ofrecida a los deudos de Fermín, de quien dependía económicamente su familia.

El caso comenzó la noche del sábado 5 de septiembre, cuando Fermín estuvo involucrado en un percance vial y posteriormente fue detenido por policías municipales de Matlapa. Más tarde fue trasladado al Hospital Comunitario de Santa Catarina, donde murió.

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Familiares y vecinos sostienen que el hombre fue golpeado brutalmente durante la intervención policial y que esas lesiones provocaron su fallecimiento. Hasta ahora, esa versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La muerte desató la inconformidad de la comunidad. El domingo, habitantes de Picholco acudieron a Matlapa y retuvieron durante aproximadamente seis horas a cuatro agentes municipales a quienes relacionaron con los hechos.

Los manifestantes también bloquearon por alrededor de dos horas la carretera México-Laredo. La circulación fue restablecida después de una negociación en la que participaron autoridades estatales y las alcaldesas de Matlapa y Axtla de Terrazas.

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De acuerdo con los pobladores, la presidenta municipal de Matlapa, María de Jesús Rivera Rosales, se comprometió a separar de sus cargos a los policías señalados y a apoyar económicamente a la familia de Fermín. Los inconformes aseguran que ninguno de esos compromisos se ha cumplido.

La titular de la FGE, María Manuela García Cázares, informó el miércoles que existe una carpeta de investigación por el fallecimiento y que se esperaba el resultado de la necropsia para establecer la causa de la muerte.

También aclaró que los agentes no fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el posible homicidio. Según la fiscal, se abrió otra investigación por hechos ocurridos después del fallecimiento, aunque no precisó el delito ni la situación jurídica de los policías.

Autoridades estatales habían señalado que los elementos serían separados de sus funciones mientras se desarrollaban las investigaciones. Sin embargo, los habitantes de Picholco afirman que los agentes siguen trabajando, situación que motivó la movilización de este jueves.

Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Matlapa no había informado públicamente si los policías permanecen en servicio ni había explicado qué ocurrió con los apoyos ofrecidos a la familia.