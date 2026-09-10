"Vuelo 93", la película que reconstruye la tragedia del 11-S

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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre (EL UNIVERSAL).– A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, "Vuelo 93" permanece como una de las producciones cinematográficas más reconocidas sobre aquella jornada.

Estrenada en 2006 y dirigida por el británico Paul Greengrass, la película reconstruye lo ocurrido a bordo del vuelo 93 de United Airlines, el cuarto avión secuestrado por integrantes de Al Qaeda durante los ataques.

El Boeing 757 despegó a las 8:42 horas del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey. Permaneció en el aire durante una hora y 21 minutos, hasta que se estrelló cerca de Shanksville, Pensilvania, a las 10:03 horas.

A bordo viajaban 37 pasajeros —incluidos los cuatro secuestradores— y siete integrantes de la tripulación. Después de que los atacantes tomaron el control de la aeronave, un grupo de pasajeros intentó ingresar a la cabina para impedir que el avión alcanzara el objetivo previsto.

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Con una duración de 111 minutos, la cinta emplea recursos como la cámara en mano, la iluminación natural y la ausencia de música para generar una sensación de tensión y encierro. Greengrass también recurrió a actores poco conocidos y convocó a algunos controladores aéreos para interpretarse a sí mismos.

La narración alterna lo sucedido dentro del avión con la confusión registrada en los centros de control aéreo y las instalaciones militares mientras se desarrollaban los ataques.

La producción fue reconocida por la crítica debido a su tratamiento sobrio y a la decisión de evitar una representación convencional de héroes y villanos. El espectador conoce el desenlace desde el comienzo, pero la reconstrucción mantiene la angustia hasta los últimos minutos.

Dónde verla: Apple TV, Prime Video y Claro Video.