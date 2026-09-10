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Muere hombre por probable caso de "ameba comecerebros" en Mérida

La Secretaría de Salud de Yucatán cerró el lago Plaza La Isla para evitar contagios mientras se realizan análisis.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 05:50 p.m.
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Muere hombre por probable caso de ameba comecerebros en Mérida
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      La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) confirmó el fallecimiento de un hombre de 34 años de edad, quien permanecía hospitalizado con diagnóstico probable de meningoencefalitis amebiana primaria, conocida como "ameba comecerebros".

      Detalles confirmados

      La dependencia indicó que el paciente ingresó el pasado 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del IMSS en Mérida, donde requirió atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de su estado de salud.

      El hoy occiso se habría contagiado en el lago de Plaza La Isla, al norte de Mérida, mientras realizaba labores como trabajador del sitio, ya que es entrenador de deportes acuáticos.

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      ¿Qué declararon las autoridades?

      Miguel Alcocer Gamboa, secretario de Salud de Yucatán, explicó que existe una "alta sospecha" debido a que el paciente permanecía constantemente dentro del agua, "aunque todavía no se puede confirmar que ahí haya ocurrido la infección".

      Recalcó que se trata de un caso aislado, que la enfermedad no se transmite de persona a persona y hasta ahora no existen reportes de otros casos, ya que la infección ocurre cuando agua contaminada entra por la nariz, principalmente durante actividades acuáticas.

      Manifestó que personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios acudió al sitio para tomar muestras de agua y determinó el cierre precautorio del lago de la Plaza La Isla para evitar el ingreso de personas, mientras se realizan los estudios.

      Precisó que esta medida forma parte del protocolo preventivo y no implica, hasta este momento, un riesgo generalizado para la población en el estado y que el cierre precautorio se mantendrá mientras se obtienen los resultados oficiales de laboratorio.

      Comentó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Yucatán envió las muestras a su homólogo de Hidalgo, instancia que cuenta con el marco analítico necesario para realizar los estudios correspondientes.

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