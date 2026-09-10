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Pondrán tope al aumento de rentas en SLP

El incremento anual no podría superar la inflación; falta la aprobación del pleno del Congreso

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 08:40 p.m.
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Pondrán tope al aumento de rentas en SLP
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      Los aumentos anuales en las rentas de casas y departamentos en San Luis Potosí tendrían como límite el porcentaje de inflación registrado durante el año anterior, de acuerdo con una reforma aprobada en la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado.

      El cambio al artículo 2282 del Código Civil estatal busca impedir incrementos por encima del comportamiento general de los precios y dar mayor certidumbre a quienes alquilan una vivienda. Sin embargo, la medida todavía no entra en vigor: primero deberá ser discutida y votada por el pleno del Congreso.

      Si la modificación es avalada, los propietarios conservarán la facultad de actualizar anualmente el monto de la renta, pero el ajuste no podría superar la inflación del año natural inmediato anterior.

      La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, sostuvo que el límite no representa una afectación para el sector inmobiliario, pues no prohíbe los incrementos ni congela las rentas.

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      "Solamente se establece un tope máximo", indicó la legisladora, quien agregó que el parámetro permitiría conservar el valor de los ingresos de los propietarios y, al mismo tiempo, evitar aumentos desproporcionados para los inquilinos.

      La propuesta fue presentada por la diputada Jacquelinn Jauregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.

      Sus promoventes argumentaron que vincular los ajustes con la inflación ofrecería una referencia objetiva para las partes y reduciría la posibilidad de abusos en los contratos de arrendamiento habitacional.

      La reforma estaría limitada a los aumentos anuales de viviendas destinadas a habitación. El dictamen difundido por el Congreso no precisa sanciones, mecanismos de denuncia ni el procedimiento que podrían seguir los inquilinos cuando un propietario pretenda cobrar un incremento superior al permitido.

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      Tampoco modifica todavía los contratos de arrendamiento, debido a que el dictamen únicamente recibió el respaldo de la comisión legislativa. Su aplicación dependerá de que sea aprobado por el pleno y posteriormente publicado en el Periódico Oficial del Estado.

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