logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno se compromete a reparar laterales de carretera 57

La Seduvop implementará un plan de remediación, mientras familiares del motociclista fallecido reciben indemnización

Por Rubén Pacheco

Septiembre 10, 2026 03:34 p.m.
A
Gobierno se compromete a reparar laterales de carretera 57
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Colocación de señalización, nivelación de la superficie, bacheo integral y reparación del daño provocado, son los compromisos asumidos del Gobierno del Estado con los motociclistas manifestantes que protestan este día en la carretera 57.

      Durante la interlocución con los inconformes, Miguel Ángel García Amaro, titular de la Subsecretaría de Gobernación de la Secretaría General del Gobierno del Estado, refirió que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública (Seduvop) desarrollará un plan de remediación en la zona afectada.

      El funcionario estatal reveló que, según la Seduvop, se encuentra impedida para continuar con las obras de rehabilitación por cuestiones legales, afirmación que fue refutada por los conductores.

      Aseveró que la administración cubrirá la indemnización por el deceso del motociclista, cuyos deudos ya tuvieron acercamiento y este día se encuentran en el municipio Tamazunchale llevando a cabo el sepelio de su familiar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Vamos a hacer lo que se tenga que hacer para evitar los accidentes que están sucediendo. Obviamente todos pasamos por aquí. Obviamente todos estamos en riesgo y lo que queremos es evitar accidentes como el de ayer", declaró ante los usuarios de las motociclistas.

      LEA TAMBIÉN

      Video | Motociclistas inician manifestación y bloqueos en la 57

      La protesta responde a la muerte de un conductor que cayó en un desnivel por obra inconclusa

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gobierno se compromete a reparar laterales de carretera 57
      Gobierno se compromete a reparar laterales de carretera 57

      Gobierno se compromete a reparar laterales de carretera 57

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Seduvop implementará un plan de remediación, mientras familiares del motociclista fallecido reciben indemnización

      Reportan agresión con machete en primaria Salvador Varela
      Reportan agresión con machete en primaria Salvador Varela

      Reportan agresión con machete en primaria "Salvador Varela"

      SLP

      Pulso Online

      Padres y docentes del plantel intervinieron para someter al presunto atacante

      Caso Invercorp: 800 afectados siguen sin recuperar su dinero y no hay sentencia firme
      Caso Invercorp: 800 afectados siguen sin recuperar su dinero y no hay sentencia firme

      Caso Invercorp: 800 afectados siguen sin recuperar su dinero y no hay sentencia firme

      SLP

      Daniel Ortiz Rmz

      El autonombrado "Príncipe del Emprendimiento", llegó a promover el proyecto de la torre más alta de San Luis Potosí;

      Sheinbaum, en contra de novatadas tras caso de potosino en la UAT
      Sheinbaum, en contra de novatadas tras caso de potosino en la UAT

      Sheinbaum, en contra de novatadas tras caso de potosino en la UAT

      SLP

      El Universal

      La presidenta señaló que el espacio educativo debe garantizar la no violencia