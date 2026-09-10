Gobierno se compromete a reparar laterales de carretera 57

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Colocación de señalización, nivelación de la superficie, bacheo integral y reparación del daño provocado, son los compromisos asumidos del Gobierno del Estado con los motociclistas manifestantes que protestan este día en la carretera 57.

Durante la interlocución con los inconformes, Miguel Ángel García Amaro, titular de la Subsecretaría de Gobernación de la Secretaría General del Gobierno del Estado, refirió que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública (Seduvop) desarrollará un plan de remediación en la zona afectada.

El funcionario estatal reveló que, según la Seduvop, se encuentra impedida para continuar con las obras de rehabilitación por cuestiones legales, afirmación que fue refutada por los conductores.

Aseveró que la administración cubrirá la indemnización por el deceso del motociclista, cuyos deudos ya tuvieron acercamiento y este día se encuentran en el municipio Tamazunchale llevando a cabo el sepelio de su familiar.

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"Vamos a hacer lo que se tenga que hacer para evitar los accidentes que están sucediendo. Obviamente todos pasamos por aquí. Obviamente todos estamos en riesgo y lo que queremos es evitar accidentes como el de ayer", declaró ante los usuarios de las motociclistas.