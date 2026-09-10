Ya se reparó el daño a las víctimas" de La Concordia, dice Brugada

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A un año de la explosión de una pipa de gas que circulaba a la altura del Puente de la Concordia, ocurrido el 10 de septiembre de 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se reparó el daño a todas las familias de las víctimas.

"Apoyamos a las víctimas. Como siempre dijimos, queríamos que se atendiera, que hubiera reparación del daño, que tuviera un impacto más allá de este accidente. Hoy por hoy, las familias de las personas que fueron víctimas y que tuvieron lamentablemente fallecimientos o lesiones, ya tuvieron un proceso que la Fiscalía llevó, en el que hubo por parte de la empresa responsable atención", indicó.

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Sobre el caso de la pequeña Jazlyn Azuleth, la menor que recibió tratamiento en Estados Unidos con apoyo de la Fundación Michou y Mau, Brugada Molina detalló que es la única afectada que falta por llegar a acuerdo reparatorio, por lo que hasta que termine su atención "se podrá platicar".Brugada Molina destacó que hubo acompañamiento en materia de salud, apoyo económico provisional y sin dejar solas a las víctimas.Aseveró que este hecho dejó cambios en el Reglamento de Tránsito de la CDMX para limitar el flujo de este tipo de vehículos, y aseguró que dejó la experiencia de "una buena práctica de gobierno" para atender una emergencia de este tipo.En entrevista tras encabezar un evento del programa "1, 3, 3 Por mi Escuela", la mandataria capitalina expresó su solidaridad y acompañamiento para las familias de los afectados."Se avanzó bien, (...) dejó lecciones y aprendizajes que debemos retomar", indicó.