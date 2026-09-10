Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Inicio de la Semana de la Moda en Nueva York

Este evento reúne a diseñadores y marcas que presentan sus colecciones en un formato que apuesta por la innovación y la ética en la moda.

Veto a la piel animal en la industria de la moda

La prohibición del uso de piel animal es una medida que refleja el compromiso creciente con la sostenibilidad y el respeto hacia los animales en el sector.

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