Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética
El veto a la piel animal marca un cambio significativo en la Semana de la Moda de Nueva York este año.
Galeria
Inicio de la Semana de la Moda en Nueva York
Este evento reúne a diseñadores y marcas que presentan sus colecciones en un formato que apuesta por la innovación y la ética en la moda.
Veto a la piel animal en la industria de la moda
La prohibición del uso de piel animal es una medida que refleja el compromiso creciente con la sostenibilidad y el respeto hacia los animales en el sector.
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EFE
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