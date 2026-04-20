Abril, mes mortal para motociclistas

Mientras que las autoridades de salud y de seguridad pública evalúan el problema considerado como de salud pública, en 19 días transcurridos de abril, se acumulan ocho motociclistas fallecidos y dos lesionados en hechos de tránsito, de acuerdo con una revisión hemerográfica.

Detalles confirmados de los accidentes

De los decesos, en cuatro casos los conductores chocaron contra objeto fijo, es decir, un poste, un carro u otra estructura; dos fueron atropellados, uno porque derrapó y en otro caso no se definieron las circunstancias.

A su vez, las dos personas heridas corresponden a dos jóvenes que circulaban y chocaron con automóviles.

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Cronología y lugares de los accidentes

Del total de muertes y lesiones, cinco hechos se suscitaron en San Luis Potosí, cuatro en Ciudad Valles y uno en Mexquitic de Carmona.

El primero de ellos se documentó el 2 de abril cuando un joven de 23 años falleció luego de sufrir un accidente con su motocicleta cuando circulaba por el bulevar Lázaro Cárdenas, en Ciudad Valles.

En tanto, el más reciente corresponde al 18 de abril en la capital en dos diferentes accidentes fatales. En uno, un motociclista se estampó contra una fachada en el barrio de Tequis y en el otro, murió arrollado por un vehículo desconocido en la carretera 57, frente al parque industrial Tres Naciones.