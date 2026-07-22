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Accidentes provoca la caída de un semáforo en Industrias

Por Flor Martínez

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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      Un aparente accidente vial provocó el colapso del semáforo ubicado en el cruce de avenida Industrias y Eje 110, en la Zona Industrial de San Luis Potosí, durante la mañana del martes.

      De acuerdo con automovilistas que transitaban por el lugar, la estructura quedó inicialmente sobre uno de los carriles de circulación; sin embargo, fue retirada y colocada sobre el camellón central para permitir el paso de los vehículos.

      Aunque hasta el momento se desconoce qué tipo de unidad ocasionó el daño, ya sea un automóvil particular o un vehículo de carga, el semáforo presentaba daños severos, con la estructura partida casi por la mitad y tanto la parte superior como la inferior visiblemente dobladas.

      Conductores señalaron que, debido a que el semáforo obstruía la circulación, fue movido hacia el camellón central para evitar mayores afectaciones al tránsito y prevenir que otros vehículos impactaran la estructura.

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      Durante las primeras horas de ayer no se observó presencia de elementos de Policía Vial dirigiendo la circulación en el crucero, pese a que el semáforo permanecía funcionando, pero fuera de su posición habitual, lo que generó confusión entre los automovilistas y aumentó el riesgo de percances.

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