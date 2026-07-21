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Alista Tec Superior examen de admisión para nuevos alumnos

El semestre cuesta 5 mil 215 pesos y ofrece tres modalidades de estudio.

Por Redacción

Julio 21, 2026 04:06 p.m.
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Abiertas las inscripciones.

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      El Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí Capital abrió el proceso de admisión para quienes buscan iniciar una carrera profesional con formación enfocada en las necesidades de la industria y el mercado laboral. Quienes estén interesados en ingresar, tendrán oportunidad de realizar el examen de admisión que se aplicará el próximo 24 de julio.

      La institución ofrece programas académicos en modalidades mixta en Ingeniería Industrial y Administración; a distancia en la carrera de Logística, y presencial con una oferta que incluye Ciencia de Datos, Ingeniería Industrial, Mecatrónica, Administración y Sistemas Computacionales.

      Se ubica en la zona industrial de la capital potosina, lo que facilita la vinculación de los estudiantes con empresas y fortalecer las oportunidades para realizar prácticas profesionales para incorporarse rápidamente al mercado laboral.

      El Tecnológico Superior ofrece educación pública de calidad, con costos accesibles de $5,215 el semestre, además de horarios matutinos. De igual manera, destaca que el aprendizaje que se llevará a cabo en la institución cuenta con tecnología de vanguardia para que los jóvenes estudiantes tengan mayor preparación para el mercado laboral. 

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      Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí

      Actualmente, el instituto mantiene inscripciones abiertas, por lo que invitó a los aspirantes interesados en continuar sus estudios profesionales a realizar su proceso de admisión antes de la aplicación del examen programado para el 24 de julio.

      Para solicitar información sobre requisitos, proceso de inscripción o la oferta educativa, el Tecnológico Superior de San Luis Potosí Capital puso a disposición el número de WhatsApp 444 572 2239.

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