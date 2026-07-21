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Por iniciar, la rehabilitación del Eje 130 de ZI

Las obras buscan facilitar movilidad de trabajadores y transporte en la Zona Industrial.

Por Rolando Morales

Julio 21, 2026 01:23 p.m.
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Por iniciar, la rehabilitación del Eje 130 de ZI
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí iniciará en un plazo de 10 días la rehabilitación integral del Eje 130, una de las vialidades con mayor carga vehicular de la Zona Industrial y que desde hace tiempo presenta deterioro que complica la movilidad de trabajadores, transporte de carga y empresas asentadas en el sector.

      El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que la intervención fue anunciada durante la instalación del Consejo de Seguridad de la Zona Industrial y forma parte de un programa de atención urgente a la infraestructura vial. Para estas acciones se destinará un presupuesto de entre 15 y 20 millones de pesos, recursos que se emplearán en trabajos de rehabilitación y bacheo en los puntos con mayores afectaciones.

      El edil señaló que las obras se desarrollarán de manera coordinada con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), a fin de programar los trabajos y reducir, en la medida de lo posible, el impacto sobre el tránsito de vehículos particulares, transporte de personal y unidades de carga que diariamente circulan por la zona.

      El plan municipal también contempla trabajos en el Eje 134 y en la avenida Comisión Federal de Electricidad, vialidades que igualmente registran problemas por el desgaste del pavimento y el intenso flujo vehicular.

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      De acuerdo con el Ayuntamiento, empresarios de la Zona Industrial ofrecieron facilitar maquinaria pesada para apoyar las labores, con el propósito de acelerar la ejecución de los trabajos y reducir los tiempos de intervención.

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