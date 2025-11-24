logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aclara Galindo incentivo de descuento en permisos de conducción para menores

El curso de manejo es obligatorio para garantizar seguridad vial, dijo el alcalde

Por Rolando Morales

Noviembre 24, 2025 01:12 p.m.
A
Aclara Galindo incentivo de descuento en permisos de conducción para menores

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, precisó que el incentivo aprobado para otorgar un descuento del 100 por ciento en los permisos de conducción para menores de edad no implica una relajación en la regulación vial, sino que busca asegurar que quienes soliciten este permiso cuenten con la debida capacitación antes de manejar.

La aclaración surge luego de que algunos colectivos de movilidad expresaran preocupación, basados en estudios que advierten que facilitar permisos sin controles estrictos podría incrementar el riesgo de siniestros viales.

Ante ello, Galindo señaló que la interpretación del incentivo, incorporado en la Ley de Ingresos del año fiscal 2026, ha sido incompleta, pues el beneficio económico está condicionado a un requisito indispensable: tomar un curso de manejo obligatorio.

El presidente municipal explicó que la medida aprobada elimina únicamente el costo del trámite, pero no los requisitos técnicos ni formativos. "No te cobro, pero estás obligado a hacer un curso", afirmó al destacar que la intención es garantizar que los menores reciban instrucción adecuada antes de obtener su permiso anticipado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Las ciclovías capitalinas van para largo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destaca la importancia de la regulación para el funcionamiento de las ciclovías en San Luis Potosí.

Galindo reiteró que se opone a que personas menores de edad conduzcan sin preparación, por lo que este esquema busca cerrar la brecha que antes permitía argumentar falta de recursos para capacitarse. "No pongas de pretexto que no tengas dinero; es gratuito, pero ven por tu curso", dijo al explicar que la capacitación seguirá siendo un paso obligatorio antes de expedir cualquier permiso.

Asimismo, puntualizó que el texto aprobado por el Cabildo establece claramente esta condición, por lo que rechazó que la medida represente una falta de regulación. "Quizás faltó esa explicación, pero ese es el sentido: quitar el cobro, no la capacitación", señaló.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aclara Galindo incentivo de descuento en permisos de conducción para menores
Aclara Galindo incentivo de descuento en permisos de conducción para menores

Aclara Galindo incentivo de descuento en permisos de conducción para menores

SLP

Rolando Morales

El curso de manejo es obligatorio para garantizar seguridad vial, dijo el alcalde

Solicitan que el CDU atraiga elección en Facultad de Derecho
Solicitan que el CDU atraiga elección en Facultad de Derecho

Solicitan que el CDU atraiga elección en Facultad de Derecho

SLP

Martín Rodríguez

Buscan garantizar transparencia e idoneidad en la evaluación de perfiles

Confirma SSPC detención de agentes de la GCE en Zacatecas
Confirma SSPC detención de agentes de la GCE en Zacatecas

Confirma SSPC detención de agentes de la GCE en Zacatecas

SLP

Samuel Moreno

Aprueba Cabildo capitalino ingresos por 3 mil 650 mdp para 2026
Aprueba Cabildo capitalino ingresos por 3 mil 650 mdp para 2026

Aprueba Cabildo capitalino ingresos por 3 mil 650 mdp para 2026

SLP

Rolando Morales

Las fracciones del PVEM y Movimiento Ciudadano votaron en contra