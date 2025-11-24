Aclara Galindo incentivo de descuento en permisos de conducción para menores

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, precisó que el incentivo aprobado para otorgar un descuento del 100 por ciento en los permisos de conducción para menores de edad no implica una relajación en la regulación vial, sino que busca asegurar que quienes soliciten este permiso cuenten con la debida capacitación antes de manejar.

La aclaración surge luego de que algunos colectivos de movilidad expresaran preocupación, basados en estudios que advierten que facilitar permisos sin controles estrictos podría incrementar el riesgo de siniestros viales.

Ante ello, Galindo señaló que la interpretación del incentivo, incorporado en la Ley de Ingresos del año fiscal 2026, ha sido incompleta, pues el beneficio económico está condicionado a un requisito indispensable: tomar un curso de manejo obligatorio.

El presidente municipal explicó que la medida aprobada elimina únicamente el costo del trámite, pero no los requisitos técnicos ni formativos. "No te cobro, pero estás obligado a hacer un curso", afirmó al destacar que la intención es garantizar que los menores reciban instrucción adecuada antes de obtener su permiso anticipado.

Galindo reiteró que se opone a que personas menores de edad conduzcan sin preparación, por lo que este esquema busca cerrar la brecha que antes permitía argumentar falta de recursos para capacitarse. "No pongas de pretexto que no tengas dinero; es gratuito, pero ven por tu curso", dijo al explicar que la capacitación seguirá siendo un paso obligatorio antes de expedir cualquier permiso.

Asimismo, puntualizó que el texto aprobado por el Cabildo establece claramente esta condición, por lo que rechazó que la medida represente una falta de regulación. "Quizás faltó esa explicación, pero ese es el sentido: quitar el cobro, no la capacitación", señaló.