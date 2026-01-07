Acompañaron "La Compas" 429 abortos en 2025

La red de acompañamiento "Las Compas" informó que durante 2025, unas 500 mujeres y personas con capacidad de gestar escribieron a su línea en búsqueda de orientación para interrumpir un embarazo no deseado.

De esos contactos, la organización social —dedicada a la salud reproductiva en San Luis Potosí— concretó 429 acompañamientos efectivos, lo que representa el 85.8% de las solicitudes.

Su balance anual, muestra cómo este derecho se ejerció principalmente a través de redes comunitarias ante la falta de apoyo cercano y brechas territoriales.

De acuerdo con la organización, el perfil etario de las usuarias se ubicó entre 14 y 45 años, con una edad promedio de 25.6 años. Subrayaron que la mayor demanda se concentra en adultas jóvenes, sector que recurre a la red ante la falta de orientación accesible y segura en otros espacios.

El acompañamiento alcanzó a mujeres de 26 municipios del estado. Del total, 276 fueron del municipio de San Luis Potosí y 83 de Soledad de Graciano Sánchez, mientras que 16.4% pertenece al interior de la entidad y a otros estados, lo que refleja brechas territoriales para ejercer este derecho.

Los datos publicados en sus redes sociales contextualizaron que 3 de cada 4 embarazos no deseados ocurrieron dentro de una relación de pareja; sin embargo, 1 de cada 3 usuarias no contó con apoyo de su pareja para abortar. Ante ello insistieron en que sin apoyo cercano el acompañamiento importa, pues muchas mujeres transitan el proceso en soledad.

Desde un enfoque interseccional, 15 personas acompañadas pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad: 6 de la comunidad LGBT+, 3 de pueblos y comunidades indígenas, 5 personas con discapacidad y 1 persona migrante. En promedio realizaron 36 acompañamientos mensuales; en 73% facilitaron información y gestión de medicamentos y en 313 casos garantizaron el acceso a medicamentos para la interrupción del embarazo.

"Los datos lo confirman: cuando el apoyo no está garantizado, el acompañamiento en red resulta fundamental. En 2026 seguimos acompañando", señalaron.