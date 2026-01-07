SEP anuncia Plan Integral del Bachillerato 2026

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la puesta en marcha del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, una estrategia que contempla 202 acciones para abrir 65 mil 400 nuevos lugares en la educación media superior, con el objetivo de que ningún joven se quede sin la posibilidad de estudiar por falta de espacios.

Durante la presentación del programa en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la Beca Benito Juárez, al destacar que ha sido un instrumento clave para reducir la deserción escolar en el nivel medio superior. No obstante, reconoció que aún persisten casos de abandono y jóvenes que no ingresan a la preparatoria, lo que obliga a ampliar la infraestructura educativa y a mejorar la oferta académica.

"Cuando los jóvenes tienen la beca se reduce la cantidad de jóvenes que abandonan la escuela, la preparatoria; sin embargo, todavía hay una parte que deja la escuela y otra que no asiste", señaló la mandataria. Explicó que, de acuerdo con encuestas realizadas por el gobierno federal, dos factores principales influyen en la deserción: la lejanía de las escuelas y la poca afinidad de los estudiantes con los planes de estudio.

A partir de este diagnóstico, Sheinbaum subrayó que el gobierno federal decidió impulsar un programa integral que combine más escuelas cercanas a los hogares, mejores contenidos educativos y apoyos económicos para los estudiantes.

"De ahí surge este gran programa del bachillerato nacional, de mejorar los planes de estudio y la atención a los jóvenes, y al mismo tiempo hacer más escuelas de educación media superior", afirmó.

- Resultados de 2025 y metas al alza

Mario Delgado detalló que, al inicio de la administración, la meta del sexenio era crear 120 mil nuevos lugares en educación media superior; sin embargo, en diciembre, la Presidenta ajustó el objetivo a 150 mil espacios.

Para 2025 se tenía prevista la apertura de 37 mil 500 lugares, pero el éxito de las nuevas preparatorias permitió elevar la cifra a 44 mil 685.

Para 2026, el plan es aún más ambicioso: 292 acciones que permitirán crear 95 mil 400 nuevos lugares, con lo que se alcanzará un acumulado de 140 mil 85 espacios, acercándose a la meta sexenal de 150 mil.

El titular de la SEP recordó que la Beca Benito Juárez cerró 2025 con 4 millones 94 mil becarios, y para 2026 se estima superar los 4.1 millones, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos.

Además, el programa La Escuela es Nuestra llegará por primera vez al 100% de las preparatorias públicas del país.

En 2025, este programa benefició a 6 mil 317 planteles con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos; para 2026 se destinará una cantidad similar para atender a las 6 mil 92 escuelas restantes, garantizando cobertura total.

Durante 2025 se construyeron 20 nuevos planteles tecnológicos, se realizaron 33 ampliaciones en preparatorias saturadas y se llevaron a cabo 35 reconversiones de secundarias sin turno vespertino, que ahora funcionan como preparatorias por las tardes.

Para 2026, el plan contempla la creación de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones y 130 ciberbachilleratos, un nuevo modelo educativo que evoluciona del telebachillerato y busca ser más atractivo y pertinente para los jóvenes, especialmente en zonas donde no existe una preparatoria a menos de 45 minutos de distancia.

Finalmente, Delgado Carrillo subrayó que todas estas acciones responden a una política educativa integral impulsada por la presidenta Sheinbaum, cuyo objetivo central es garantizar el derecho a la educación, reducir la deserción escolar y ofrecer a los jóvenes opciones formativas más cercanas, pertinentes y de calidad.