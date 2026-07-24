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Acuerdan uso del "Impuesto Verde"

Por Martín Rodríguez

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Acuerdan uso del "Impuesto Verde"
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      Desarrollado por SACS IA

      La Alianza Empresarial Potosina (AEP) y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) acordaron revisar medidas de mitigación ambiental, monitoreo e inversión para la industria, con recursos del Impuesto Verde, informó la coordinadora Imelda Elizalde Martínez.

      La dirigente empresarial dijo que se pretende que el impuesto verde pueda tener un efecto directo en inversión en centros de monitoreo para evaluar la calidad del aire.

      Advirtió que un centro de monitoreo es uno de los elementos importantes para San Luis, porque es el área de medición de todo el ecosistema lo demanda. 

      Las empresas serían evaluadas para determinar de qué manera se está contribuyendo en mejorar el entorno de la protección al medio ambiente.

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      El segundo acuerdo fue tratar de implementar un programa de reforestación que combata lo que se está dejando de huella de carbono.

      El tercer punto para la negociación es la extensión de apoyos para el sector empresarial derivados del pago de impuesto.

      La dirigente empresarial consideró importante tomar en cuenta las tres propuestas, de manera que el proyecto se convierta en un logro concreto.

      Los empresarios han insistido en que el recurso que se genera de captación del impuesto ambiental, debe tener un destino cierto, pero a la vez se tiene que traducir en beneficios reales para la industria.

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