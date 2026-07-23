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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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De los Santos hace reuniones "ciudadanas"; niega andar en campaña

No obstante, destacó la importancia de reforzar la seguridad y mejorar la accesibilidad en zona centro

Por Ana Paula Vázquez

Julio 23, 2026 02:58 p.m.
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Marcelo de los Santos Anaya/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Marcelo de los Santos Anaya/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      El empresario Marcelo de los Santos Anaya realizó un recorrido por la zona de los huaracheros, frente al Mercado República, actividad que calificó como un "encuentro ciudadano" y no como un acto anticipado de campaña, luego de registrarse como aspirante a la coordinación municipal del Partido Acción Nacional (PAN).

      Al recorrido acudieron poco más de 50 personas. Ante los cuestionamientos por la naturaleza del evento, De los Santos Anaya rechazó que se tratara de un acto proselitista adelantado y aseguró que su intención era acercarse a la ciudadanía para conocer las condiciones del Centro Histórico y de quienes trabajan en esa zona.

      Durante el recorrido, De los Santos Anaya aseguró que una de sus prioridades sería reforzar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad y mejorar la imagen urbana, además de impulsar acciones de accesibilidad, como la incorporación de señalización en braille para personas con discapacidad. También afirmó que, aunque el gobierno municipal ya realiza acciones en materia de seguridad, él buscaría intensificarlas.

      Respecto a las críticas sobre su escasa presencia entre comerciantes y ciudadanos, el empresario respondió que conoce las necesidades del centro porque ahí ha vivido y trabajado durante años.

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      Insistió que participa en el proceso interno como ciudadano y dijo entender el esfuerzo que representa generar ingresos y sostener a las familias que dependen de la actividad comercial.

      Sobre el ambulantaje, evitó pronunciarse a favor o en contra y planteó que la prioridad debe ser establecer reglas que permitan mantener el orden sin impedir que las personas trabajen.

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