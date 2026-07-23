Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano
Promueven festividades como el Xantolo en la región huasteca y los Pueblos Mágicos
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Durante las vacaciones de verano, se estima la visita de más de un millón 200 mil turistas nacionales y extranjeros al estado de San Luis Potosí, informó Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno del Estado.
Matizó que, si bien existen viajeros que arriban a la entidad potosina de entrada por salida, algunos otros se mantienen por varios días o semanas.
Exteriorizó que la mayoría de los visitantes ya cuentan con una agenda establecida, sin embargo, a través de diferentes programas de promoción turística se promoverán parajes, haciendas, viñedos, templos y otros atractivos para que decidan extender su estadía en territorio potosino.
Cepeda Echavarría dstacó la relevancia de difundir recorridos en edificios, lugares y haciendas, donde se han grabado cortometrajes y películas nacionales e internacionales.
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En entrevista, refirió que de forma complementaria al periodo vacacional, se promueven festividades como el Xantolo en la región huasteca y los Pueblos Mágicos de Real de Catorce, Santa María del Río, Aquismón, Ciudad del Maíz. Tierra Nueva y Xilitla.
La funcionaria estatal consideró que tales cifras aumentarán, una vez que inicie la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde destaca el concierto de la artista internacional estadounidense Katy Perry.
Municipios no hacen promoción, dice Sectur
La falta de participación de algunos ayuntamientos en la promoción turística podría afectar el potencial de crecimiento de la próxima temporada vacacional, advirtió la titular de la Secretaría de Turi...
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