¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La creciente oferta de terrenos y lotes a través de redes sociales y plataformas digitales llevó al gobierno de Villa de Pozos a emitir una advertencia a la población sobre el riesgo de adquirir predios que carecen de autorizaciones oficiales, situación que puede derivar en problemas legales e incluso impedir la escrituración de las propiedades.

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Jorge Gerardo Mejía Reyes, se han detectado casos de propietarios en sectores como Los Jasso, El Panalillo y Laguna de Santa Rita, que subdividen parcelas y ponen a la venta lotes sin realizar previamente los trámites y autorizaciones que exige la normatividad urbana.

La falta de permisos y autorizaciones puede generar complicaciones cuando los compradores intentan regularizar su situación o iniciar el proceso de escrituración, al descubrir que las lotificaciones no cumplen con los requisitos legales establecidos por la autoridad municipal. En estos casos, el bajo costo inicial puede convertirse posteriormente en gastos adicionales, trámites prolongados o conflictos para obtener certeza jurídica sobre la propiedad.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a acudir directamente a la Dirección de Desarrollo Urbano para consultar la situación legal de los predios antes de realizar pagos o firmar compromisos de compraventa, así como denunciar posibles desarrollos irregulares para que puedan ser inspeccionados y, en su caso, sancionados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí