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Dejar de pagar pensiones alimenticias por más de 30 días podría impedir obtener licencias de conducir, contraer matrimonio y contender por cargos de elección popular en San Luis Potosí.

Una reforma aprobada en comisiones del Congreso estatal busca hacer público el padrón de personas deudoras alimentarias y establecer restricciones para quienes incumplan con esta obligación.

El dictamen reúne siete iniciativas presentadas entre 2024 y 2026, dos de ellas promovidas por ciudadanos. La reforma establece que el registro estará a cargo del Supremo Tribunal de Justicia, será público y tendrá actualizaciones mensuales.

Las personas inscritas deberán presentar un certificado de no inscripción para realizar trámites matrimoniales, obtener licencias de conducir y participar en determinadas operaciones inmobiliarias ante notario.

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También se les impedirá registrarse como candidatas o candidatos, aunque esta disposición será aplicable hasta las elecciones locales de 2030.

La diputada Gabriela López Torres reconoció que la mayoría de quienes incumplen con las pensiones alimenticias son hombres. Señaló que las iniciativas también responden a las exigencias de mujeres que crían solas a sus hijos y reclaman consecuencias para quienes evaden sus responsabilidades.

Aunque San Luis Potosí cuenta con un padrón estatal desde 2022, este no era público. La reforma busca conectarlo con el registro nacional y proteger los datos de niñas, niños y adolescentes. El dictamen aún deberá votarse en el Pleno y, de aprobarse, el DIF Estatal y el Poder Judicial tendrán 180 días para habilitar la plataforma de certificados.