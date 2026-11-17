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SAN LUIS POTOSÍ, SLP. La diputada morenista Gabriela López Torres acusó a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de incumplir su reglamento al permitir que la priista Sara Rocha Medina subiera a tribuna para una rectificación de hechos durante la sesión de este martes 17 de noviembre.

En una postura publicada en Facebook después del enfrentamiento, López Torres explicó que el intercambio ocurrió en Asuntos Generales, luego de que hablara sobre la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de APEC y defendiera los avances que atribuye al Gobierno federal. Según su versión, Rocha pidió la palabra para rectificar hechos, pero intervino desde la tribuna.

El artículo 89, fracción VI, del Reglamento del Congreso permite que una diputada o un diputado que no figure en la lista de oradores pida la palabra para aclarar, corregir o ampliar lo expuesto en tribuna.

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La intervención procede al término de la lista. El mismo artículo establece que las mociones se desahogan desde la curul de quien las solicita y duran hasta tres minutos.

López Torres sostuvo que su reclamo va dirigido a los tres integrantes de la Mesa Directiva, que preside Fernando Gámez Macías.

Durante el intercambio, la morenista se levantó de su curul e interrumpió la intervención de Rocha, quien había lanzado críticas contra los gobiernos de Morena. López Torres afirmó que, en ese momento, la priista Frinné Azuara se acercó para exigirle que guardara silencio y regresara a su lugar.

La legisladora de Morena sostuvo que Rocha no corrigió ninguna de las cifras que presentó sobre salario mínimo, infraestructura ferroviaria y vivienda.

La acusó de desviar la discusión al mencionar su situación conyugal, lo que calificó como violencia política.

«Exponer mi vida privada en el Pleno me parece poco profesional, bajo, innecesario y violento», escribió López Torres.

También pidió a Rocha que, si tiene pruebas contra ella o contra algún funcionario público, las presente ante las autoridades.