Afirman que Villa de Pozos sí cumple en transparencia”

El Concejo Municipal de Villa de Pozos, aseguró tener un “alto nivel” de desempeño en temas de transparencia y aclaró que a la fecha, no ha recibido notificación de auditoría por incumplimiento por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Se dijo también que la página web ya está disponible para consulta de toda la población en la dirección https://www.villadepozos.gob.mx/ lo cual fue corroborado por este diario, aunque la sección de Transparencia de dicho sitio web solamente remite a las plataformas estatal y nacional de Transparencia, pero sin

aportar datos directamente a las y los visitantes de la página del Concejo Municipal.

En un comunicado oficial, el gobierno poceño afirmó que se trabaja “de manera constante para cumplir con las leyes de transparencia y desde enero (de 2025), se mantiene en un buen nivel de cumplimiento al asegurar que la información pública esté disponible para todos los ciudadanos”.

“El porcentaje de cumplimiento cuantitativo es destacado, lo que asegura un alto nivel de transparencia en la gestión pública al contar con información actualizada, presentada de manera clara y accesible para todos los ciudadanos”, se dijo.

En cuanto a la evaluación cualitativa, el Concejo Municipal informó que la CEGAIP revisa la calidad de la información proporcionada y que, hasta el momento, “no se ha recibido ninguna notificación de auditoría por incumplimiento, lo que indica que el municipio está cumpliendo con los estándares establecidos”.