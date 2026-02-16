Agentes de la GCE destrozan restaurante

Los elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE), adscritos a la cabecera municipal de Salinas de Hidalgo, enfrentan una acusación por un cateo ilegal y robo en el interior del restaurante "La Misión", propiedad del exdiputado local y hermano del actual alcalde, Francisco Páez Galván.

Según la denuncia de familiares y testigos, siete elementos policiales que tripulaban la camioneta pick up asignada a la zona, ingresaron de manera violenta y rompieron cerraduras de muebles, maltrataron a quienes se encontraban en el interior y a la hija del político y restaurantero, le robaron el teléfono celular, por lo que teme que los policías estatales hagan mal uso de sus datos personales.

Apenas la semana anterior, Páez Galván pedía que alguna autoridad les apoye para la compra del frijol de los productores, lo que se quedó varado tanto en Salinas como en Villa de Ramos y Santo Domingo.

Guardia Nacional no fue informada de la incursión de Guardia Civil

Los agentes policiales ingresaron, con el pretexto de un reporte, y a pesar de que en un predio contiguo se encuentra la base operativa de la Guardia Nacional, cuyos elementos asignados a la zona, no se enteraron de la incursión de los policías de la Guardia Civil del Estado.

Los testigos explicaron que los policías interrogaron a la gente que ahí se hallaba y presionaban a los presentes, hecho que motivó el llamado de auxilio del propio Páez Galván a su abogado.

Una vez que el exdiputado se comunicó con su asesor legal, los policías apresuraron la revisión y los destrozos que causaban, pero antes de retirarse -citan los testigos- robaron el teléfono celular de la hija del político y restaurantero.