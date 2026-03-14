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Alcalde anuncia reunión con vecinos por terreno en venta

Por Rolando Morales

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde anuncia reunión con vecinos por terreno en venta

El alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que sostendrá una reunión con habitantes del fraccionamiento Puerta de Piedra el próximo lunes, luego de que vecinos manifestaran su inconformidad por la subasta de un predio que durante años ha sido utilizado como área verde y espacio comunitario.

El edil señaló que está abierto al diálogo y que incluso ya visitó la zona para conocer de primera mano la situación. Indicó que, aunque su percepción sobre la afectación es distinta a la de algunos residentes, considera importante escuchar directamente a los habitantes para analizar el tema.

Galindo Ceballos explicó que fue desde la mañana cuando confirmó su asistencia al encuentro con los vecinos, por lo que le sorprendió que posteriormente se realizara una rueda de prensa sobre el tema. Además, comentó que existen al menos dos grupos de habitantes con posturas distintas, por lo que pidió que todos los interesados acudan a la reunión para abordar el asunto de manera conjunta.

El alcalde también destacó que la subasta del predio tiene una causa social y aseguró que el proceso se ha realizado de manera transparente, además de que dijo podría generar beneficios para la propia comunidad.

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Finalmente, reiteró que su intención no es confrontarse con los habitantes del fraccionamiento, sino encontrar una solución equilibrada. “Yo soy alcalde de ellos y voy a pensar por ellos, voy a ayudarles en el justo medio”, expresó, al señalar que el objetivo de la reunión será poner sobre la mesa todos los temas relacionados con Puerta de Piedra para tomar una decisión conjunta.

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