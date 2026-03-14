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Sanciona SSPC a taxistas que generan tráfico vial

Por Rolando Morales

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
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Sanciona SSPC a taxistas que generan tráfico vial

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que se han aplicado sanciones a taxistas que invaden espacios en la Alameda Juan Sarabia, particularmente en las zonas de transferencia, donde con frecuencia, se estacionan en doble fila y generan problemas de movilidad.

Aunque de manera permanente hay presencia de Policía Vial en la zona, cuando los elementos se retiran algunos operadores vuelven a ocupar de manera irregular los espacios. Ante ello, el comisario municipal indicó que se ha procedido conforme al reglamento de tránsito mediante la aplicación de infracciones.

Villa Gutiérrez señaló que incluso ha recibido mensajes de líderes del gremio de taxistas solicitando tolerancia ante esta situación; sin embargo, aclaró que la autoridad no puede permitir estas prácticas.

"Ellos lo que nos piden es tolerancia, obviamente tolerancia en ese sentido no lo hay", enfatizó.

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El secretario detalló que uno de los principales problemas es que los vehículos se estacionan en áreas destinadas para personas con discapacidad o en bahías de ascenso y descenso de pasajeros, lo que provoca congestionamiento y desorden vial en uno de los puntos con mayor flujo de transporte público en el Centro Histórico.

Ante esta situación, adelantó que buscarán establecer una mesa de diálogo con los representantes del gremio y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, con el objetivo de encontrar una alternativa que permita a los taxistas captar pasaje sin afectar la movilidad.

El titular de la SSPC reconoció que los operadores argumentan una situación económica complicada y la necesidad de contar con espacios para esperar pasajeros; no obstante, subrayó que cualquier solución deberá evitar que se genere caos vial en la zona.

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