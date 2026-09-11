Alcaldía de Pozos regala árboles en Feria de las Flores

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Dentro de la Primera Feria de las Flores de Villa de Pozos, evento que estará vigente en la plaza principal hasta el próximo domingo 13 de septiembre, la Dirección de Gestión Ambiental regalará árboles de diversas especies a la población, lo que incluye asesoría básica para el correcto desarrollo de estos ejemplares en casa.

La mesa de la dependencia se halla en la esquina noroeste de la presidencia municipal, a la cual pueden acudir las personas interesadas para obtener un ejemplar verde.

De acuerdo con especialistas locales, en zonas de clima semiárido como Villa de Pozos funcionan especies de bajo consumo de agua y raíces no invasivas, entre ellas el trueno, la jacaranda y el palo blanco.

También se promueven árboles nativos como el huizache, el mezquite y el cedro blanco, que se adaptan mejor al suelo y requieren menos mantenimiento.

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Algunas de estas variedades pueden alcanzar un desarrollo notable en tres a cinco años, siempre que reciban riego moderado y protección contra plagas en sus primeros meses.

La entrega de árboles por parte de Gestión Ambiental busca incentivar la participación ciudadana en la reforestación doméstica. En un municipio joven y en expansión, aumentar la cobertura vegetal ayuda a reducir la temperatura en calles y viviendas, mejora la calidad del aire y favorece la presencia de aves e insectos polinizadores.