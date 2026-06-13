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Alcantarillas sin tapas arriesgan a conductores

Por Flor Martínez

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Alcantarillas sin tapas arriesgan a conductores
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      Dos alcantarillas de drenaje sin tapa, ubicadas sobre la calle Saturnino Cedillo número 1143, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, representan un riesgo para automovilistas y motociclistas que diariamente transitan por esta vialidad.

      Los registros abiertos se encuentran en una arteria con constante flujo vehicular. Habitantes de la zona señalaron que, pese a que durante varios meses esta calle funcionó como una de las principales rutas alternas debido a la construcción del puente vehicular en el cruce de Circuito Potosí y carretera a Rioverde, las autoridades competentes no han realizado la reposición de las tapas.

      Los vecinos advirtieron que el peligro aumenta durante la temporada de lluvias, ya que en este tramo se acumula una importante cantidad de agua pluvial, provocando encharcamientos que dificultan la visibilidad de los agujeros y elevan el riesgo de accidentes.

      Asimismo, atribuyeron la ausencia de las tapas metálicas al robo, pues aseguraron que con frecuencia se observan alcantarillas destapadas en distintos puntos del sector.

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      En los pozos de visita es visible el paso de aguas residuales, sin que hasta el momento exista algún tipo de señalamiento preventivo para alertar a los conductores. Además, en el área se perciben fuertes olores provenientes del drenaje.

      , los cuales se mezclan con los generados por acumulación de basura y la presencia de animales en descomposición en terrenos baldíos cercanos.

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