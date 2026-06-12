La CNTE cuestiona propuesta de diálogo en cada escuela de Sheinbaum

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Después del anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de plantear sus propuestas a docentes escuela por escuela, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestó que espera que se dé el tiempo de visitar las más de 200 mil escuelas de todo el país y reprochó que la mandataria federal se reúna con empresarios, banqueros y hasta grupos de k-pop como BTS.

"Aquí la esperamos con gusto platicamos con la presidenta uno por uno, dice que escuela por escuela, son 242 mil escuelas en el país, entonces ojalá se dé el tiempo porque resulta que se reúne con todo el mundo, los banqueros, este grupo asiático (BTS), al presidente de la FIFA, pero no atiende a los padres de los 43, maestros o campesinos", declaró Pedro Hernández.

El dirigente de la Sección 9 de dicha Coordinadora rechazó las acusaciones de la titular del ejecutivo federal de que "las cúpulas sindicales no bajan la información a cada maestro" y que las reuniones entre los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no han llevado a nada.

"Es público, lo hacemos en los mítines, lo hacemos en nuestras reuniones. Nos parece que la presidenta tiene otros datos o no sé de dónde saque eso. Estamos en una huelga, estamos en plantón, o sea, ¿cómo ocultamos la información? Nosotros sí queremos también ser muy claros que las decisiones las tomamos con nuestros compañeros, porque también están acostumbrados a decir: 'líder, díganos si ya lo acordamos, si usted...', etcétera", refirió.

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A pesar de que reconoció que las reuniones y asambleas se llevan a cabo de manera lenta, aseguró que todos los acuerdos de la CNTE son de consenso mutuo entre todos los miembros. Acerca de la cancelación de una reunión con el secretario Mario Delgado, Hernández manifestó que se realizaría para exigir la basificación de más de 5 mil maestros, así como la homologación en prestaciones.

"Los maestros del Estado de México tienen 90 días de aguinaldo, nosotros sólo tenemos 40. Estamos exigiendo que se regularice una serie de situaciones de plazas, de ascensos, USICAMM nos está causando demasiados problemas para que profes que aspiran a ser directores, supervisores, lo puedan hacer o reciban un reconocimiento", señaló en entrevista con medios de comunicación.

Explicó que Delgado mandó un mensaje de disculpas y hasta ahora no hay reprogramación de esta mesa de diálogo. Indicó que sí hay presupuesto suficiente con la intención de atender todas sus demandas y abrogar la Ley del ISSSTE de 2007. Ayer, la presidenta precisó que continuará el diálogo con representaciones sindicales de la CNTE, sin embargo, explicó que todos los docentes del país tienen derecho a conocer las propuestas del gobierno federal, por lo que autoridades visitarán escuela por escuela para definir alternativas y atender sus demandas.

"Porque estar nada más encerrados, con una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, mejor nos vamos a directo con las maestras y los maestros", declaró Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

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Al respecto, Pedro Hernández rechazó que la CNTE sea corrupta: "Nosotros no estamos en la situación corrupción. Si hay corrupción, necesariamente hay alguien desde dentro del sistema que permite la compra, la venta, el ascenso, y seguramente los charros del SNTE están involucrados. Nosotros no damos plazas, nosotros no asignamos plazas, nosotros gestionamos, tramitamos, es la autoridad la que lo hace", agregó.

RECONOCE AL MAGISTERIO

En medio de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su día 12 de paro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al magisterio nacional que "da todo" por los y las estudiantes.

Durante la entrega de la Beca Rita Cetina en Villa de Álvarez, Colima, Sheinbaum Pardo llamó a las infancias a utilizar menos los dispositivos móviles en los que pasan mucho tiempo en las redes sociales.

También les exhortó a realizar actividades en el exterior, como jugar y brincar. Destacó este apoyo con la Beca para útiles escolares y uniformes, y la construcción de más preparatorias y universidades.

Ante las y los estudiantes de educación primaria, docentes, y padres y madres de familia, la titular del Ejecutivo federal cuestionó cuántas horas al día ven las redes sociales e interactuó sobre los juegos populares que realizan como resorte, cuerda y canicas.

"Está bien ver el teléfono, pero no hay que estar todo el día en el teléfono, porque hay que jugar, hay que brincar, hay que salir", expresó.

Reiteró la Mandataria federal que la escuela pública "es la mejor educación": "¿si han oído que son mejores las escuelas particulares, las privadas? ¿han oído eso? Pues no es cierto, la escuela pública es la mejor y eso es gracias a las maestras y a los maestros, al magisterio nacional, que dan toda por las hijas, por los hijos de ustedes; por las niñas y por los niños".

Claudia Sheinbaum pidió a las y los estudiantes echarle muchas ganas a la escuela y sentirse orgullosos de ser mexicanos

Además, les pidió tener cuatro amores: El amor al prójimo, amor a la familia, amor a la naturaleza y amor a la patria.

En la asamblea, la titular del Ejecutivo federal realizó otra vez el reto viral de TikTok "six-seven" y "seis-siete" en español.

Julio César León Trujllo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, indicó que en el estado se atienden 67 mil 966 estudiantes con una inversión de poco más de 650 millones de pesos.

"Este año, con la primaria que estaremos dando cobertura, estaremos ingresando a 57 mil 519 estudiantes más. Esto, pues casi nos va a llevar al doble de lo que atendemos hoy en día", dijo León Trujillo.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación (SEP), indicó que como "regalo", la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a Colima la Beca Rita Cetina "para que les compren sus útiles, para que les compren sus uniformes, para que los papás y las mamás en este regreso a clases no les falten recursos".

La gobernadora Indira Vizcaíno refrendó el impacto de los programas en la niñez, para evitar la deserción escolar.