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Buscan que presos sin sentencia voten en SLP

La reforma plantea incluir a personas en prisión preventiva en los procesos electorales

Por Redacción

Junio 12, 2026 06:30 p.m.
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Dulcelina Sánchez de Lira

Dulcelina Sánchez de Lira

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      Las personas privadas de la libertad, pero sin sentencia firme, podrían votar en San Luis Potosí si avanza una reforma a la Ley Electoral del Estado.

      La iniciativa fue presentada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira y propone modificar los artículos 21, 52 y 173 de la legislación electoral local, con el argumento de respetar el principio de presunción de inocencia.

      El planteamiento central es que una persona en prisión preventiva no ha sido condenada y, por lo tanto, no debería perder automáticamente sus derechos político-electorales.

      La propuesta retoma criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha reconocido el derecho al voto de personas recluidas sin sentencia firme.

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      Sánchez de Lira señaló que la reforma permitiría avanzar hacia una democracia más incluyente, al incorporar a un sector que actualmente permanece fuera de la participación electoral.

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      Además del voto en prisión preventiva, la iniciativa incluye ajustes para garantizar la asistencia de representantes de partidos políticos a sesiones del Consejo General del organismo electoral.

      También plantea homologar el plazo para el registro de coaliciones, a fin de que se realice 30 días antes del inicio de las precampañas de la elección correspondiente.

      La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen Interno y Asuntos Electorales para su análisis.

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