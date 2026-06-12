Gallardo sobre Lutzow: “La gente sabe lo que sucedió”

Luego que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito ordenó anular el fallo condenatorio en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, exsecretario de Salud, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, dijo que “en Dios y en conciencia, la gente sabe lo que sucedió”.

El mandatario estatal declaró que, si bien respeta la determinación del Poder Judicial de la Federación, la ciudadanía tiene conocimiento de las presuntas malversaciones en la Secretaría de Salud (Ssa)

Relató que la decisión judicial contrasta con los desfalcos en la administración carrerista, donde diversos exfuncionarios de la Ssa malversaron recursos públicos, por ejemplo, Mónica Liliana Rangel Martínez, extitular de dicha dependencia.

“Es un tema que precisamente lo acabas de decir, pues es de la Corte. La Corte hace sus estudios y hay que respetar lo que diga la Corte, pero en Dios y en conciencia, la gente sabe lo que sucedió”, remató.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La decisión del Tribunal Colegiado determinó que la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no acató correctamente las instrucciones de una ejecutoria de amparo previa, para que dejara sin efectos la declaratoria de culpabilidad contra Lutzow Steiner por el delito de uso abusivo de funciones públicas en la presunta compra de plaguicida.

LEA TAMBIÉN Exhiben al PJE en caso Lutzow Juzgado federal ordena al STJE anular fallo contrario al exsecretario de Salud

El caso se originó por la adquisición simulada de un plaguicida presuntamente destinado a combatir el dengue en abril de 2020, en plena emergencia por covid-19. La operación, por más de 32 millones 700 mil pesos, fue acreditada por la Fiscalía Anticorrupción como irregular: el producto

Gallardo acusa a Galindo de buscar la oposición