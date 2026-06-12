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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Alistan operativo para regreso de paisanos a SLP

Más de 6 mil connacionales llegarían al estado durante las vacaciones de verano

Por Pulso Online

Junio 12, 2026 06:25 p.m.
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Foto: Gobierno

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      Dependencias estatales y federales preparan el operativo Héroes Paisanos, con el que se busca orientar y apoyar a más de 6 mil connacionales que regresarán a San Luis Potosí durante el periodo vacacional de verano.

      El director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, informó que el operativo se realizará del 9 de julio al 9 de agosto, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y más de 20 instancias federales.

      Las acciones contemplan vigilancia, observación y apoyo en carreteras estatales, el aeropuerto internacional y centrales de autobuses, para facilitar el ingreso, tránsito y estancia de las y los paisanos.

      De acuerdo con el IMEI, el operativo beneficiará principalmente a connacionales que visitarán municipios como Cerritos, Rioverde, Matehuala, Salinas, Soledad de Graciano Sánchez y la capital potosina, entre otros.

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      Hernández Segura señaló que el programa busca garantizar un regreso seguro, con respeto a los derechos de las personas migrantes y acompañamiento durante su estancia en el estado.

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