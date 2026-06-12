Bocas reparte agua en pipas ante demanda rural
La delegación reporta 1.8 millones de litros entregados entre mayo e inicios de junio
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Ante la falta de abasto regular en comunidades rurales, la delegación de Bocas informó que ha distribuido más de 1 millón 800 mil litros de agua potable mediante pipas durante mayo y los primeros días de junio.
El delegado Jaime Waldo Luna aseguró que el servicio se presta sin costo para la población y se concentra principalmente en localidades alejadas de la capital potosina.
Según el reporte delegacional, en mayo se entregaron más de 1 millón 320 mil litros y en la primera semana de junio otros 490 mil litros, con beneficio para más de 510 personas.
La distribución llegó a más de 60 comunidades, entre ellas Zamorilla, Loma Prieta, El Varal, La Noria, El Santuario, La Morita, Maravillas, Cerritos de Zavala, La Sauceda, El Ancón, La Melada y sectores de la cabecera delegacional.
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Waldo Luna afirmó que algunas localidades fueron recorridas hasta dos o tres veces, debido a la necesidad de reforzar el suministro en la zona rural.
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