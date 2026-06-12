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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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SLP presume baja en embarazo adolescente

El GEPEA revisó avances de la estrategia estatal; participan 25 dependencias

Por Pulso Online

Junio 12, 2026 06:22 p.m.
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SLP presume baja en embarazo adolescente
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      El Gobierno del Estado informó que San Luis Potosí mantiene una disminución sostenida en los embarazos de madres de entre 10 y 19 años, como parte de la estrategia estatal para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes.

      Durante una sesión del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), coordinado por el Consejo Estatal de Población (Coespo), se revisaron los avances de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

      En el grupo participan 25 dependencias estatales, entre ellas áreas de salud, educación y seguridad pública, con acciones enfocadas en prevención, orientación y acceso a información para niñas, niños y adolescentes.

      La secretaria técnica del GEPEA, Mayra Edith Velázquez Loera, señaló que San Luis Potosí se mantiene por debajo del promedio nacional en embarazo adolescente desde el inicio de la actual administración.

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      De acuerdo con la información estatal, la reducción se atribuye al trabajo coordinado entre instituciones y a políticas públicas aplicadas en los 59 municipios.

      Las autoridades también indicaron que los avances de la entidad han sido reconocidos a nivel federal por organismos de población.

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