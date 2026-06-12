Daños materiales tras choque sobre Chapultepec
Peritos de SSPC municipal atendieron el incidente sin reporte de lesionados
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Únicamente daños materiales se registraron este viernes en un choque de dos vehículos en avenida Chapultepec casi con Circuito Potosí.
El incidente fue poco antes de las 16:00 horas, donde se vieron involucrados un vehículo BMW y un Chevrolet Aveo.
Peritos de SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos, donde no se reportan heridos.
Aparatoso choque y volcadura en avenida Chapultepec
El accidente ocurrió antes del mediodía en la colonia Colinas del Parque
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Redacción
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