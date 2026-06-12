Daños materiales tras choque sobre Chapultepec

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Únicamente daños materiales se registraron este viernes en un choque de dos vehículos en avenida Chapultepec casi con Circuito Potosí.

El incidente fue poco antes de las 16:00 horas, donde se vieron involucrados un vehículo BMW y un Chevrolet Aveo.

Peritos de SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos, donde no se reportan heridos.

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