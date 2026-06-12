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Nacional

México y EU revisan seguridad, migración y comercio

Funcionarios de ambos países se reúnen en la Ciudad de México para dar seguimiento a acuerdos bilaterales

Por El Universal

Junio 12, 2026 07:06 p.m.
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Reunión bilateral en Ciudad de México

Reunión bilateral en Ciudad de México

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      Representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron este viernes una reunión de trabajo en la Ciudad de México para revisar temas de seguridad, migración y comercio, como parte de los acuerdos bilaterales alcanzados en los últimos meses.

      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el encuentro se desarrolla a nivel de subsecretarios y cuenta con la participación de autoridades de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

      La mandataria precisó que la reunión forma parte de la agenda de entendimiento construida entre ambos países y aclaró que no contempla asuntos políticos internos, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

      El encuentro ocurre días después de una conversación telefónica entre el canciller mexicano, Roberto Velasco, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que acordaron mantener el diálogo y avanzar en una agenda enfocada en seguridad, migración y comercio.

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      Entre los temas revisados destacan la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado transnacional y las finanzas ilícitas. También se analizaron los avances en materia migratoria y las acciones contra el tráfico de fentanilo.

      Velasco señaló que las incautaciones de esta droga en la frontera entre ambos países han disminuido 76 por ciento desde el inicio de la actual administración federal hasta el último mes con registros disponibles.

      Otro de los asuntos abordados fue la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso para el cual ambos gobiernos acordaron mantener comunicación permanente.

      En la reunión también participa el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

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