Difunden datos "hackeados" de la UASLP: experto

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Revela Víctor Ruiz la exposición de datos académicos y personales de casi mil alumnos

Datos presuntamente "hackeados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fueron filtrados públicamente por un pirata informático que se autonombra zfo$, alertó el especialista Víctor Ruiz.

La UASLP ha reconocido que sus sitemas informáticos fueron intervenidos recientemente, pero no se puede precisar si la información filtrada proviene de esa acción.

En un mensaje en X, Víctor Ruiz detalla que el incidente involucraría datos de 940 estudiantes de la zona norte, así como 878 fotografías de estudiantes. La información presuntamente habría sido extraída de servidores de la institución.

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Agrega que entre los datos están registros académicos y datos personales, que permitirían la identificación directa de los alumnos.

El especialista informático, que difunde información de "hackeos" a instituciones públicas y empresas, recomendó que la UASLP determinar el alcance de la información y adoptar las medidas de contención de la fuga y de protección a los alumnos potencialmente expuestos.

La información difundida circula libremente a través de una cuenta de una app de mensajería.