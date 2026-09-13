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Cancelan timbre postal por 50 aniversario del INACIPE

La Fiscalía General de la República y SEPOMEX conmemoran medio siglo del INACIPE con una estampilla postal.

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 11:49 a.m.
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Cancelan timbre postal por 50 aniversario del INACIPE
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      San Luis Potosí, SLP.— La Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí y el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) participaron en el acto de cancelación de un Timbre Postal Mexicano emitido con motivo del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

      Durante el evento, personal de SEPOMEX informó que, una vez cancelada la estampilla, esta será puesta en circulación en más de 400 oficinas postales de la República Mexicana y en los 191 países que integran la Unión Postal Universal.

      De acuerdo con SEPOMEX, las estampillas postales también son utilizadas para difundir acontecimientos institucionales y momentos que forman parte de la historia de México.

      El INACIPE fue creado hace 50 años y realiza actividades de formación, capacitación, investigación y profesionalización dirigidas a agentes del Ministerio Público, peritos, policías y especialistas vinculados con la seguridad y la procuración de justicia.

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      En el acto participaron representantes de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), Centro Nacional de Inteligencia, Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), así como personal de la Policía Federal Ministerial y de la Fiscalía Federal en San Luis Potosí.

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