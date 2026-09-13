SS entregará 6 inmuebles al IMSS-Bienestar

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Seis inmuebles que forman parte del patrimonio de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, serán entregados al IMSS-Bienestar, luego de que ya fueron utilizados para brindar atención médica sin que su propiedad hubiera sido transferida legalmente al organismo federal. Se trata de cuatro predios en Ciudad Valles, uno en Tamazunchale y otro en Escalerillas, en la capital potosina.

Los bienes cuentan con infraestructura destinada a servicios de salud y la transferencia contempla una donación gratuita y condicionada, por lo que deberán conservar su uso para la atención médica pública. De acuerdo con el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, son principalmente clínicas y terrenos que ya se encuentran en uso, pero que todavía pertenecen a los Servicios de Salud estatales.

La solicitud fue presentada por Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud, como parte del proceso de transferencia de infraestructura médica al IMSS-Bienestar. El procedimiento tiene como antecedente el convenio firmado en 2023 entre el Gobierno estatal, la Secretaría de Salud, el IMSS y el organismo federal, así como un convenio específico de 2024 que comprometió al Estado a realizar los trámites para transferir también la propiedad de las unidades médicas.

Estos seis inmuebles se suman a un proceso más amplio de transferencia de bienes. Lara Rocha estimó que durante la actual legislatura se han realizado movimientos relacionados con entre 65 y 70 inmuebles, aunque reconoció no tener la cifra exacta. Para los seis predios en cuestión, la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud autorizó las gestiones de donación mediante acuerdos de diciembre de 2024 y mayo de 2025.

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La desincorporación ya fue aprobada por la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable y el expediente entregado al Congreso incluye documentos de propiedad, certificados de libertad de gravamen, dictámenes de Protección Civil, planos y los acuerdos de la Junta de Gobierno.