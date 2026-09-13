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Conductor resulta lesionado tras choque en puente Rivera

Peritos de la Guardia Civil de Soledad investigan el accidente ocurrido en Circuito Potosí.

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 12:24 p.m.
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Conductor resulta lesionado tras choque en puente Rivera
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      San Luis Potosí, SLP.— Un conductor resultó lesionado luego de impactar el vehículo que conducía contra el muro de contención del puente Rivera, durante la madrugada de este domingo.

      El accidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen sedán, color gris, circulaba sobre los carriles centrales del Circuito Potosí, con dirección a la carretera a Rioverde.

      Al llegar al puente Rivera, el vehículo impactó contra el muro de contención que divide ambos carriles, quedando con la parte frontal destrozada y obstruyendo el carril lateral.

      Paramédicos del Servicio de Emergencias Urbanas y Municipales (SEUM) atendieron al conductor, quien presentó golpes que ameritaron su traslado.

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      Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho.

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