Alertan contra corrupción en retenes carreteros
Dice Elías Dip que los operativos afectan a unidades de carga en la 57
La dinámica de extorsión policial en la que los agentes piden de todo es la causa del enorme tráfico que se registra en tramos kilométricos de la carretera 57, advirtió el presidente Nacional de Confederación Nacional de Transportistas de México, Elías Dip Ramé.
En entrevista, el líder transportista explicó que los retenes tienen que usarse para garantizar la seguridad en carreteras, y no a extorsionar ni a buscar detalles sobre cómo perjudicar a los transportistas de carga.
Dip Ramé criticó que en los retenes, los agentes de las corporaciones que intervienen, revisan unidad por unidad de carga, en lugar de recurrir en una estrategia mucho más amigable para agilizar el tráfico de las carreteras.
El dirigente transportista indicó que "esas prácticas han sido muy dañinas para el tráfico y para la conectividad del país", que en su lugar, requiere de una logística que agilice el transporte de carga.
Consideró que las revisiones deberían realizarse de manera aleatoria, pero al mismo tiempo que abran un operativo vial que impida que se hagan esos cuellos de botella o estacionamientos gigantescos en la carretera, de manera que los traileros tengan la posibilidad de salir de ese tráfico y que el transporte se movilice de manera más ágil.
Añadió que en materia de logística las cosas andan muy mal, pero lo que debería suceder es que los cuerpos policiales hagan los retenes realmente para lo que deben hacer, porque si solo planean un operativo para extorsionar, cualquier método les es válido aún y cua
