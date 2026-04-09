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Alertan por falsos verificadores sanitarios en SLP

Coepris advierte que inspecciones no cobran y pide denunciar fraudes

Por Redacción

Abril 09, 2026 07:32 p.m.
A
Alertan por falsos verificadores sanitarios en SLP

El Gobierno del Estado reforzó acciones para prevenir fraudes durante inspecciones sanitarias, luego de denuncias sobre personas que se hacen pasar por verificadores para solicitar dinero.

A través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), los Servicios de Salud aclararon que todo el personal autorizado está debidamente identificado y no realiza cobros durante las visitas.

La dependencia explicó que en San Luis Potosí las inspecciones corresponden a la instancia estatal, no a la federación, y que los verificadores deben portar uniforme, chaleco institucional y gafete con código QR para validar su identidad.

Además, las visitas se realizan conforme a un programa de trabajo y sin previo aviso, pero en ningún caso se solicita dinero en efectivo, ya que los pagos oficiales se hacen únicamente mediante la plataforma DIGIPRIS o en el Centro Integral de Servicios con formatos de la Secretaría de Finanzas.

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Las autoridades pidieron a la población denunciar cualquier irregularidad a través del correo coepris.denuncias@slpsalud.gob.mx, vía telefónica o directamente en sus oficinas.

El llamado es claro: si alguien pide dinero durante una inspección sanitaria, se trata de un fraude.

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