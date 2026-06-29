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Alertan sobre pérdida de la Plataforma de Transparencia

De no darle atención, se perdería información histórica, señala C.O.

Por Rubén Pacheco

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Alertan sobre pérdida de la Plataforma de Transparencia
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      Desarrollado por SACS IA

      Luego de la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), la organización Ciudadanos Observando, alertó sobre la inminente pérdida de la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), indispensable para la rendición de cuentas de los recursos públicos.

      Adujo lo anterior derivado de la simplificación administrativa y los procesos de transición al nuevo organismo que dependerá de la Contraloría General del Gobierno del Estado, los cuales siguen sin conocerse con precisión.

      Subrayó que, si no se le da el peso y la atención debida, se corre el riesgo de perder información histórica, de romper los vínculos que permiten la vigencia de los datos y debilitar el control sobre los sujetos obligados. 

      Recordó que se trata un sistema que integra más de 20 bases de datos interrelacionadas, procesa alrededor de 30 mil registros al mes y permite a más de 250 sujetos obligados publicar

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      su información.

      Describió que genera hipervínculos permanentes, permite reportes de cumplimiento en tiempo real y ofrece a periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos un acceso ágil a la información pública. 

      "La transparencia no puede depender de la improvisación. La plataforma no es un gasto, es un activo estratégico. Y su continuidad no es un asunto técnico, sino un derecho ciudadano", concluyó.

      Conminó a la ciudadanía, a la prensa y a todos los usuarios de la PET mantenerse atentos de este pilar de la democracia, porque un simple trámite administrativo podría ser un retroceso irreversible en el acceso a la información.

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