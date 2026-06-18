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Algunas causas laborales se resuelven por convenio

Por Rubén Pacheco

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Algunas causas laborales se resuelven por convenio
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      Después que el Inegi reveló que, entre 2020 y 2025 solo se resolvió el 10 por ciento de las causas laborales del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), atajó que las cifras pueden ser parciales, porque algunos pueden resolverse a través de convenios.

      Con un promedio anual de mil 891 expedientes en materia laboral en los últimos seis años, el Poder Judicial de San Luis Potosí solo solucionó el 10 por ciento del total de casos abiertos, según datos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

      La magistrada presidenta explicó que, en materia laboral las demandas pueden resolverse sin llegar al juicio, es mediante el establecimiento de convenios, consistente en un acuerdo entre patrón 

      y trabajador.

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      "Entonces hay que ver si el Inegi está considerando este tipo de salidas; como si en (materia) penal fueran las salidas anticipadas", complementó. 

      Argumentó que, así como sucede en la materia penal, el tramite laboral conlleva todo un esquema procedimental complejo, porque las partes intervienes pueden recurrir a amparos u otras medidas y "por eso algunas veces se retrasan (las sentencias)".

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