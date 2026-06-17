Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales

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Aunque la Ley de Aguas de San Luis Potosí contempla la creación de consejos ciudadanos para participar en la gestión hídrica, el Congreso del Estado rechazó emitir un exhorto para que municipios, organismos operadores y la Comisión Estatal del Agua (CEA) pongan en funcionamiento estos mecanismos de participación social.

La propuesta, promovida por la diputada de Morena, Nancy Jeanine García Martínez, no planteaba reformas ni nuevas obligaciones para las autoridades, sino únicamente recordar el cumplimiento de disposiciones ya vigentes. Los consejos consultivos están previstos como espacios de consulta e integración de usuarios, academia, organizaciones sociales y sector privado en temas relacionados con el agua.

"Me parece una total falta de voluntad política, además de algo muy evidente, porque el estar en contra de algo que ya establece la ley y que no se cumpla, pues me parece grave y contradictorio a otros discursos", señaló.

Sin embargo, el punto de acuerdo fue desechado por una mayoría de 15 votos contra ocho. Entre quienes votaron en contra se encontraban legisladores y legisladoras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo, Nueva Alianza y PRI, mientras que Morena y PAN respaldaron la propuesta.

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Tras la votación, García Martínez calificó la decisión como una falta de voluntad política y cuestionó que se rechazara un exhorto para aplicar una disposición ya establecida en la ley. Señaló que el artículo 103 contempla mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el recurso hídrico y recordó que la CEA tendría la responsabilidad de acompañar la integración de estos órganos.

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La legisladora lamentó además que el Pleno rechazara regresar el asunto a comisiones para una nueva revisión, por lo que el dictamen quedó definitivamente desechado. Destacó que incluso una diputada suplente del PVEM que había votado a favor del proyecto durante su análisis en comisión cambió el sentido de su voto en la sesión plenaria, donde la propuesta terminó archivada.