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Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo

Señaló que será la FGE la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del daño

Por Rubén Pacheco

Junio 17, 2026 12:53 p.m.
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Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo
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      Luego que Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud, fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones por más de 32 millones de pesos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, manifestó que la Fiscalía General del Estado (FGE), será la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del monto millonario.

      Refirió que, aunque ya haya concluido la causa penal en contra de Lutzow Steiner, todavía existen dos denuncias más por desahogarse.

      En entrevista, supuso que el Ministerio Público de la FGE podría entablar diálogo con el exfuncionario carrerista, a fin de generar un acuerdo sobre compartir información complementaria.

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      Aseveró que existen más exfuncionarios estatales de la administración pasada inmiscuidos con las presuntas malversaciones en la Secretaría de Salud del Estado. "Hay más y siempre ha habido", dijo.

      "Nosotros, las denuncias están adentro. La Fiscalía es la que tendría que actuar en consecuencia. Hay más denuncias todavía, no son las únicas", declaró el mandatario estatal.

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