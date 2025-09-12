Almazán Cue no precisa si objetará exclusión del PJE

El magistrado Juan Paulo Almazán Cue declinó ayer conceder una entrevista para definir si impugnará cualquier decisión que le sea adversa en la designación de quien ocupará la magistratura que en principio le correspondía al exfiscal José Luis Ruiz Contreras dentro del nuevo Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

De cualquier modo, la decisión será tomada por las y los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en la más próxima sesión que celebren.

Lo anterior, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inelegible a Ruiz Contreras para el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado por no haberse separado de su cargo de fiscal al menos un año antes de postularse a la magistratura.

La misma Sala Superior dejó en manos del Ceepac la decisión de quién substituirá al exfiscal como elegible para una magistratura del STJE, lo cual deberán definirse con base en la legislación aplicable en el territorio potosino. El órgano local podría confirmar a Yaneth Hernández Trejo por ser ésta la segunda aspirante más votada o bien optar por Juan Paulo Almazán Cué.

En caso de que Yanet Hernández resulte favorecida por el Ceepac, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado tendrá mayoría femenina, pues quedará integrado por seis hombres y nueve mujeres, para un total de 15 magistraturas.