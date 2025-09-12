Morena tendría coordinadora de bancada: López Torres

La diputada Jessica Gabriela López Torres levantó la mano para coordinar el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, argumentando que es tiempo de que las mujeres asuman cargos de liderazgo en el Poder Legislativo.

En entrevista, López Torres señaló que todavía no se ha tomado una decisión sobre quién encabezará la bancada, y que se requerirán conversaciones para definirlo. Sin embargo, aseguró que cuenta con el respaldo de su compañera y compañeros legisladores para ocupar

el cargo.

“Sí claro que sí alzo la mano para la coordinación de mi Grupo Parlamentario. Lo decimos y lo decimos todos los días, que es tiempo de mujeres, considero que es tiempo de que una mujer esté al frente de la coordinación, y por supuesto yo levantaría la mano, cuento con su respaldo, así como con el de mis compañeros”, expuso López Torres.

La diputada también destacó el reciente acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que determinó que la próxima Mesa Directiva del Congreso estará conformada exclusivamente por mujeres. En ese contexto, mencionó a legisladoras como Nancy Jeanine García Martínez como posibles integrantes de la nueva Directiva.

El diputado, José Roberto García Castillo se desempeña actualmente como coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local. Con la propuesta en curso, el partido abriría la posibilidad de que, por primera vez, una mujer ocupe la dirección de su bancada.