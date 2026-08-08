Alumbrado público cuenta hasta con 6 reportes diarios

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Las lluvias y los fuertes vientos se han convertido en una de las principales causas de fallas en el alumbrado público de Soledad de Graciano Sánchez, con un promedio de seis reportes diarios relacionados con circuitos que se botan, informó Antonio Zamarripa Quintero, director de Servicios Municipales.

Explicó que las precipitaciones y las ráfagas de viento pueden provocar que los circuitos eléctricos se interrumpan, además de que ramas de árboles llegan a entrar en contacto con las instalaciones y generan afectaciones. Ante ello, el personal municipal mantiene monitoreo y atención constante de los reportes.

Como ejemplo, señaló que en el fraccionamiento San Jacinto se registró recientemente una falla en uno de los circuitos, lo que generó varios reportes de vecinos durante el día. El funcionario indicó que la instrucción fue atender el desperfecto durante la tarde para que el servicio pudiera quedar restablecido durante la noche.

Zamarripa Quintero aseguró que las fallas se atienden, en promedio, en un periodo de 24 horas, aunque la prioridad es responder a la mayor brevedad posible, debido a que el alumbrado público es un servicio indispensable

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para mantener iluminadas las calles y brindar mayor seguridad a los habitantes.

El director de Servicios Municipales señaló que los reportes se presentan en distintos sectores del municipio y no están concentrados únicamente en una colonia. Sin embargo, reiteró que durante la temporada de lluvias las principales incidencias están relacionadas con circuitos que se botan por el viento, la humedad y el contacto de ramas con las instalaciones eléctricas.