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Video | "Si (policías) actuaron mal, los vamos a sancionar": Galindo

Sobre la patrulla en un supuesto punto de drogas, explicó que las unidades cuentan con sistema de geolocalización

Por Rolando Morales

Agosto 07, 2026 02:30 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que se realizará una investigación a fondo sobre el video difundido por un medio nacional, en el que presuntamente se observa una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estacionada frente a un domicilio señalado por vecinos como un supuesto punto de venta de drogas.

      "Ordené una investigación profunda, yo en eso no escatimo", declaró Galindo, quien explicó que las unidades municipales cuentan con sistemas de geolocalización y equipos de videograbación que permitirán reconstruir con precisión lo ocurrido. "Afortunadamente las patrullas traen GPS, traen cinco cámaras, vamos a poder tener mucha evidencia", señaló.

      El presidente municipal sostuvo que, en caso de comprobarse alguna conducta indebida por parte de los agentes involucrados, se aplicarán sanciones e incluso podrían ser separados de sus funciones.

      "Si los policías actuaron mal, desde luego que los vamos a sancionar; si es necesario los vamos a separar", advirtió. No obstante, también subrayó que, si las indagatorias descartan alguna irregularidad, lo informará públicamente para evitar afectaciones injustificadas a los elementos señalados.

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      Las declaraciones del alcalde se suman al posicionamiento emitido por la SSPC, dependencia que rechazó los señalamientos surgidos a partir del video y sostuvo que el material difundido no aporta evidencia objetiva que permita vincular a los policías con actividades ilícitas.

      La corporación indicó que el contenido es ambiguo y que por sí mismo no acredita una actuación fuera del marco legal.

      Como parte de las acciones emprendidas, el titular de la SSPC, Juan Antonio Villa Gutiérrez, instruyó al C4 Municipal revisar los registros de videovigilancia y el sistema GPS de las unidades que pudieron haber circulado por la zona, con el fin de identificar la fecha, hora y circunstancias en que fue grabado el video. Asimismo, la dependencia aseguró que dará a conocer los resultados una vez que concluyan las investigaciones internas.

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      Galindo también hizo referencia a declaraciones de la fiscal general del estado, quien habría reconocido que el inmueble señalado es identificado como un posible punto de actividad delictiva.

      Sin embargo, evitó adelantar conclusiones sobre el caso y afirmó que existen múltiples hipótesis que deben ser verificadas. "Mi compromiso es una policía limpia, una policía sana; si hay que investigar y tenemos que sancionar, lo voy a hacer", concluyó.

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