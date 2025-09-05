Alumna de la UPSLP busca amparo tras acto de censura

El Juzgado Segundo de Distrito dio entrada a un amparo presentado por una alumna de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) a la que el Consejo Académico pretende sancionar por hacer comentarios en torno a un video musical presentado por la institución.

En tanto, otros cuatro estudiantes de la institución tuvieron, tras tener el derecho de audiencia, que presentar “disculpas privadas” a los presuntos agraviados por supuestos comentarios discriminatorios en redes sociales. También deberán hacer servicio comunitario y recibir instrucción en temas de tolerancia.

Lo anterior lo confirmó el rector de la institución, Néstor Garza Álvarez, quien señaló que de los cinco estudiantes involucrados en el caso, ninguno fue suspendido y todos asisten a clases normalmente.

También reconoció que se presentó un amparo contra la decisión, por lo que ese caso “quedó en stand by”.

Se trata de una alumna que el 29 de agosto presentó una solicitud de amparo a la justicia federal, que fue admitido el 1 de septiembre, bajo el expediente 1172/2025.

El acto impugnado es la “ilegal suspensión de estudios profesionales ordenada por el Consejo Académico de la UPSLP”.

De acuerdo al punto de acuerdo más reciente, se le requirió a la UPSLP un informe de los hechos y se estableció el próximo día 9 como fecha de la audiencia.

Garza Álvarez indicó que hubo también participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que recomendó ciertas medidas cautelares en torno a lo sucedido sin que ninguna de estas medidas originara, a esta fecha, sanción o baja de la institución en contra de las o los estudiantes involucrados.

Ayer jueves, el Consejo Académico dio por concluido el caso de cuatro de los cinco estudiantes a los que se les hizo una amonestación y se les exhortó a evitar incurrir en actos.